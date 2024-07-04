 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Белгородской области отменили ракетную опасность спустя девять минут

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости
Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

На территории всей Белгородской области объявили воздушную опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — призвал глава региона.

Через девять минут сигнал отменили.

В Белгородской области погиб боец территориальной самообороны
Политика
Фото:Таисия Лисковец / РИА Новости

В Белгородской области и ее округах регулярно объявляют ракетную опасность.

3 июля силы ПВО сбили несколько целей над Белгородом и Белгородским районом. В результате загорелась станция техобслуживания, пожарные потушили возгорание. Кроме того, обстрел повредил крышу одного из помещений производственного предприятия, а в трех частных домах в Белгороде посекло кровлю и фасады.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Теги
Персоны
Вячеслав Гладков Белгородская область ракетная опасность
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
В Белгороде и области объявили опасность ракетной атаки
Политика
Житель Белгородской области получил ранения при атаке дрона
Политика
Гладков сообщил о последствиях обстрела Белгорода
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 94,58 (+0,89) Инвестиции, 03 июл, 19:33 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 87,95 (-0,04) Инвестиции, 03 июл, 19:33
Отделяйте страхи от рисков: как не бояться выхода на зарубежный рынок Pro, 10:40
Лавров объяснил вступление Белоруссии в ШОС Политика, 10:34
Директора кафе в Братске задержали после отравления 32 человек Общество, 10:29
МОК ответил на сообщение об отмене Олимпийских игр в Париже Спорт, 10:27
Путин анонсировал преобразование антитеррористической структуры ШОС Политика, 10:26
Fisker — банкрот. Кому достанутся производство и бренд Pro, 10:21
Курс биткоина провалился ниже $59 тыс. Крипто, 10:17
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Солнечногорск стал первым среди округов Подмосковья по росту цен на жилье Недвижимость, 10:10
В ЦБ допустили повышение ключевой ставки до 17–18% Финансы, 10:09
Пашинян сообщил о готовности к стратегическому партнерству с США Политика, 10:08
Фатальные ошибки: как правильно торговать на маркетплейсах РБК И МТС Банк, 10:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:00
Без потолка в зарплате: как вырасти от джуна до профи в IT-продажах Pro, 09:58
Выступление Путина на саммите ШОС. Трансляция Политика, 09:52