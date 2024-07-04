В Белгородской области отменили ракетную опасность спустя девять минут

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

На территории всей Белгородской области объявили воздушную опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — призвал глава региона.

Через девять минут сигнал отменили.

В Белгородской области и ее округах регулярно объявляют ракетную опасность.

3 июля силы ПВО сбили несколько целей над Белгородом и Белгородским районом. В результате загорелась станция техобслуживания, пожарные потушили возгорание. Кроме того, обстрел повредил крышу одного из помещений производственного предприятия, а в трех частных домах в Белгороде посекло кровлю и фасады.