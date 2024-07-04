В Приморье полиция задержала бизнесменов за легализацию 11 тыс. мигрантов

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В Приморском крае полицейские задержали трех человек, которые через гостиничную фирму выдали почти 11 тыс. мигрантов фиктивные документы о регистрации. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.

«В помещении фирмы, оказывавшей гостиничные услуги мигрантам, а также в двух хостелах, расположенных [во Владивостоке] на улице Гульбиновича и в Инженерном переулке, злоумышленники выдавали иностранным гражданам фиктивные документы о регистрации по месту пребывания без фактического предоставления им помещений для проживания», — рассказала Волк.

Полицейские выяснили, что злоумышленники вносили в бланки уведомлений о постановке на миграционный учет ложные сведения об адресах регистрации. Всего с 2022 года они оказали такие услуги почти 11 тыс. мигрантов и получили за это 25 млн руб.

В итоге были задержаны руководитель компании и двое его сообщников. У них изъяли компьютерную технику, сим-карты, электронные носители информации, печати, записные книжки, банковские карты, документы.

В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору — п. «а» ч. 2 ст. 322.1 Уголовного кодекса.

В марте полиция Хабаровска задержала двух бизнесменов, которые были заподозрены в незаконной легализации мигрантов. Источник «РИА Новости» сообщил, что бизнесмены Александр Сизинцев и Денис Беляев занимались незаконной легализацией мигрантов с 2020 года, и услугами их фирм могли воспользоваться более тысячи иностранцев. При этом следствие вменяет бизнесменам легализацию по меньшей мере 26 граждан Киргизии.