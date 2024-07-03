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Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Президент России Владимир Путин направил белорусскому коллеге Александру Лукашенко поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Белоруссии, сообщила пресс-служба Кремля.

День независимости Белоруссии отмечается 3 июля. В этот день в 1944 году Красная армия освободила Минск от немецкой оккупации.

Путин отметил, что со времен освобождения белорусской столицы от немецко-фашистских захватчиков прошло 80 лет. «Важно, что узы дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровую военную пору, и сегодня остаются надежной основой для развития отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами», — написал он.

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Президент подчеркнул, что Россия и Белоруссия плодотворно сотрудничают по разным направлениям, координируя усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовам.

«Уверен, что дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных двусторонних связей, упрочение институтов Союзного государства в полной мере отвечают интересам наших братских народов», — добавил он.

В заключение Путин пожелал белорусскому президенту крепкого здоровья и успехов, а гражданам Белоруссии — счастья и благополучия.

Путин традиционно поздравляет Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. По поручению российского президента в этом году в Минск для участия в торжествах по случаю праздника отправился председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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