Минобороны сообщило об уничтожении «Искандером» украинского МиГ-29

МиГ-29 (Фото: Михаил Палинчак / ТАСС)

Расчет ракетного комплекса «Искандер» уничтожил украинский самолет МиГ-29 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Уничтожены боевой самолет МиГ-29 ВСУ, средства авиационного поражения и автомобили инженерной авиационной службы», — говорится в сообщении ведомства.

Минобороны неоднократно отчитывалось об ударах по украинским военным объектам с помощью комплекса «Искандер». Так, 29 июня в результате удара у села Украинка Запорожской области были уничтожены американские бронетранспортеры М-113, топливозаправщики, ЗРК «Бук М1» и БМП-2.