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Выборы президента США ,  
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Один из крупнейших спонсоров демократов призвал Байдена выйти из гонки

Один из крупнейших спонсоров демократов призвал Байдена сняться с выборов
Сюжет
Выборы президента США

Один из крупнейших спонсоров Демократической партии, гендиректор Netflix Рид Хастингс призвал американского президента Джо Байдена выйти из президентской гонки.

«Байдену нужно отойти в сторону, чтобы позволить энергичному лидеру-демократу победить [экс-президента США, кандидата от республиканской партии Дональда] Трампа и обеспечить нашу безопасность и процветание», — сказал он The New York Times.

Издание отмечает, что Хастингс стал одним из первых спонсоров, который публично высказался против Байдена.

Axios со ссылкой источник в демократической партии пишет, что крупные бизнесмены планируют увеличить поддержку демократических кандидатов на выборах в конгресс. Это сократит финансирование избирательной кампании Байдена, но помешает Трампу в случае его победы, пояснил собеседник портала.

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Фото:Scott Olson / Getty Images

Во время первых дебатов Байдена и Трампа, которые прошли 28 июня, действующий президент выглядел растерянным, порой невнятно говорил и запинался. Это вызвало панику в Демократической партии и сомнения доноров.Провальное выступление Байден объяснил усталостью из-за нескольких перелетов перед дебатами. Президент в разговоре с соратниками заявил, что все равно будет баллотироваться на пост президента.

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Теги
Джо Байден Дональд Трамп США демократы
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