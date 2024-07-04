Один из крупнейших спонсоров демократов призвал Байдена сняться с выборов

Один из крупнейших спонсоров демократов призвал Байдена выйти из гонки

Один из крупнейших спонсоров Демократической партии, гендиректор Netflix Рид Хастингс призвал американского президента Джо Байдена выйти из президентской гонки.

«Байдену нужно отойти в сторону, чтобы позволить энергичному лидеру-демократу победить [экс-президента США, кандидата от республиканской партии Дональда] Трампа и обеспечить нашу безопасность и процветание», — сказал он The New York Times.

Издание отмечает, что Хастингс стал одним из первых спонсоров, который публично высказался против Байдена.

Axios со ссылкой источник в демократической партии пишет, что крупные бизнесмены планируют увеличить поддержку демократических кандидатов на выборах в конгресс. Это сократит финансирование избирательной кампании Байдена, но помешает Трампу в случае его победы, пояснил собеседник портала.

Во время первых дебатов Байдена и Трампа, которые прошли 28 июня, действующий президент выглядел растерянным, порой невнятно говорил и запинался. Это вызвало панику в Демократической партии и сомнения доноров.Провальное выступление Байден объяснил усталостью из-за нескольких перелетов перед дебатами. Президент в разговоре с соратниками заявил, что все равно будет баллотироваться на пост президента.