Лавров: Путин и Лукашенко встретятся на саммите ШОС в Астане

Лавров сообщил, что Путин и Лукашенко встретятся на саммите ШОС

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, сообщил глава МИД России Сергей Лавров телеканалу «Беларусь-1».

Фрагмент опубликовала пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Лаврова спросили, планируют ли главы России и Белоруссии встретиться в ближайшее время. «Планируются [контакты]. ШОС — это очевидная вещь, когда они встретятся», — ответил министр.

Саммит пройдет 3-4 июля. О включении Белоруссии в ШОС Путин сообщил в конце мая. Она стала десятой страной, присоединившийся к организации.

ШОС была основана в 2001 году шестью странами — Казахстаном, Китаем, Россией, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. Позднее к объединению присоединились Иран, Индия и Пакистан.

На июльском саммите Путин может встретиться и со своим турецким коллегой — Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили ранее в МИД страны. Турция — страна-партнер организации. В предыдущий раз Путин и Эрдоган встречались лично в сентябре 2023 года в Сочи.