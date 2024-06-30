Лавров сообщил, что Путин и Лукашенко встретятся на саммите ШОС
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, сообщил глава МИД России Сергей Лавров телеканалу «Беларусь-1».
Фрагмент опубликовала пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
Лаврова спросили, планируют ли главы России и Белоруссии встретиться в ближайшее время. «Планируются [контакты]. ШОС — это очевидная вещь, когда они встретятся», — ответил министр.
Саммит пройдет 3-4 июля. О включении Белоруссии в ШОС Путин сообщил в конце мая. Она стала десятой страной, присоединившийся к организации.
ШОС была основана в 2001 году шестью странами — Казахстаном, Китаем, Россией, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. Позднее к объединению присоединились Иран, Индия и Пакистан.
На июльском саммите Путин может встретиться и со своим турецким коллегой — Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили ранее в МИД страны. Турция — страна-партнер организации. В предыдущий раз Путин и Эрдоган встречались лично в сентябре 2023 года в Сочи.
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