Генконсульство рассказало о пострадавших в ДТП в Анталье россиянах

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В больницах Антальи остаются семь россиян, пострадавших в ДТП с автобусом, сообщила пресс-служба Генконсульства России в Анталье.

3 июля около 5:00 мск в районе поселка Манавгат на трассе Аланья — Анталья автобус, в котором находились 18 российских и семь белорусских туристов, столкнулся с бетонным ограждением. Водитель был тяжело ранен и умер от полученных травм. Жертв среди отдыхающих нет.

«Двое россиян вылетели на родину в запланированное время. <...> По состоянию на 17:00 3 июля <...> в больницах остаются семеро россиян. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Один из них получил тяжелые травмы. Остальные размещены в гостинице и планируют вернуться в ближайшее время в Россию», — говорится в сообщении диппредставительства.

В ДТП пострадали 20 человек, их госпитализировали с травмами разной степени тяжести. В числе пострадавших — 16 российских и четверо белорусских туристов, некоторых из них выписали из больниц после оказания помощи.

Генеральный консул России в Анталье Сергей Ветрик заявил, что туристы, не получившие серьезных травм, будут размещены в отеле туроператора. По его словам, пятеро туристов получили переломы, но врачи оценивают эти травмы как нетяжелые. Консул подчеркнул, что диппредставительство находится в контакте с туроператором и страховой компанией в Турции.