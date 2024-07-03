 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Генконсульство рассказало о пострадавших в ДТП в Анталье россиянах

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В больницах Антальи остаются семь россиян, пострадавших в ДТП с автобусом, сообщила пресс-служба Генконсульства России в Анталье.

3 июля около 5:00 мск в районе поселка Манавгат на трассе Аланья — Анталья автобус, в котором находились 18 российских и семь белорусских туристов, столкнулся с бетонным ограждением. Водитель был тяжело ранен и умер от полученных травм. Жертв среди отдыхающих нет.

«Двое россиян вылетели на родину в запланированное время. <...> По состоянию на 17:00 3 июля <...> в больницах остаются семеро россиян. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Один из них получил тяжелые травмы. Остальные размещены в гостинице и планируют вернуться в ближайшее время в Россию», — говорится в сообщении диппредставительства.

В ДТП пострадали 20 человек, их госпитализировали с травмами разной степени тяжести. В числе пострадавших — 16 российских и четверо белорусских туристов, некоторых из них выписали из больниц после оказания помощи.

АТОР назвала число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Турции
Общество
Фото:fiftyeight / Fotodom / Shutterstock

Генеральный консул России в Анталье Сергей Ветрик заявил, что туристы, не получившие серьезных травм, будут размещены в отеле туроператора. По его словам, пятеро туристов получили переломы, но врачи оценивают эти травмы как нетяжелые. Консул подчеркнул, что диппредставительство находится в контакте с туроператором и страховой компанией в Турции.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Теги
россияне Анталья генконсульство пострадавшие ДТП
Материалы по теме
Автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком на трассе в Кузбассе
Общество
В Турции разбился автобус с российскими туристами
Общество
В Алтайском крае автобус наехал на остановку с людьми
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 94,58 (+0,89) Инвестиции, 03 июл, 19:33 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 87,95 (-0,04) Инвестиции, 03 июл, 19:33
Путин и Лукашенко пообщались на саммите ШОС Политика, 00:03
Слезы Роналду и трагедия Андерсена. Итоги 1/8 финала Евро Спорт, 00:00
Власти определились с параметрами расчета налога на длинные вклады Финансы, 00:00
Число пострадавших при ударе по подстанции в Энергодаре выросло до девяти Политика, 03 июл, 23:50
Байден отказался выходить из предвыборной гонки Политика, 03 июл, 23:45
Пушилин заявил, что удар по супермаркету в Донецке нанесли ракетой HIMARS Политика, 03 июл, 23:40
Чемпион мира по греко-римской борьбе из Грузии умер в возрасте 27 лет Спорт, 03 июл, 23:36
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Мельниченко предсказал «конец основных институтов» из-за санкций Бизнес, 03 июл, 23:32
Чиновникам рекомендовали ездить на «Газелях» и Lada Largus Общество, 03 июл, 23:29
Зеленский заявил о желании увидеть «что-то похожее» на приглашение в НАТО Политика, 03 июл, 23:06
Джокович рассказал о желании выучить русский язык Спорт, 03 июл, 23:01
В США произошел взрыв на заводе-производителе Javelin и ракет Hellfire Общество, 03 июл, 22:56
Генконсульство рассказало о пострадавших в ДТП в Анталье россиянах Общество, 03 июл, 22:51
США поставят Украине ракеты и снаряды на $2,3 млрд Политика, 03 июл, 22:43