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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области в третий раз за день объявили ракетную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости
Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Жителей Белгородской области в третий раз за день предупредили об опасности ракетной атаки на регион, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Через семь минут это предупреждение отменили.

С утра в области дважды объявлялась воздушная тревога, в первый раз она продлилась 17 минут, во второй — семь.

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Фото:Мария Лисицына / РБК

По словам губернатора, при атаке дрона-камикадзе на технику, работающую в поле в районе поселка Ленинский Шебекинского городского округа, пострадал тракторист.

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Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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