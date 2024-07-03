В Белгородской области в третий раз за день объявили ракетную опасность

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Жителей Белгородской области в третий раз за день предупредили об опасности ракетной атаки на регион, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Через семь минут это предупреждение отменили.

С утра в области дважды объявлялась воздушная тревога, в первый раз она продлилась 17 минут, во второй — семь.

По словам губернатора, при атаке дрона-камикадзе на технику, работающую в поле в районе поселка Ленинский Шебекинского городского округа, пострадал тракторист.