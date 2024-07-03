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Бизнес ,  
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Компания Fix Price объявила о переводе бизнеса с Кипра в Казахстан

Fix Price FIXP ₽265,9 -0,78% Купить
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Сеть магазинов Fix Price провела редомициляцию с Кипра в Казахстан, сообщила пресс-служба компании. Теперь сеть магазинов зарегистрирована под названием FIX PRICE GROUP PLC.

«FIX PRICE GROUP PLC объявляет о своей постоянной регистрации в международном финансовом центре «Астана» («МФЦА»)», — говорится в заявлении. Регистрация компании в Республике Кипр прекращена, уточнили в пресс-службе.

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Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

Редомициляция — это смена юрисдикции компании с сохранением всех ее бизнес-структур. При этом все основные бизнес-отношения, такие как организационно-правовая форма, структура предприятия и его менеджмента, состав активов, действующие обязательства, остаются прежними.

9 ноября 2023 года сеть магазинов Fix Price приняла решение о редомициляции бизнеса с Кипра в Казахстан. Свои действия компания объяснила тем, что такой шаг «поможет устранить часть сложностей, связанных с выплатой дивидендов». В октябре того же года сеть Fix Price получила листинг на Астанинской международной бирже (AIX).

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* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Теги
Бизнес Кипр Казахстан регистрация бизнеса компании
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