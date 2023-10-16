Fix Price Group получила листинг на Астанинской бирже

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Развивающая сеть магазинов Fix Price компания Fix Price Group получила листинг на Астанинской международной бирже (AIX).

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Глобальные депозитарные расписки (GDR) ретейлера включены в официальный котировальный список площадки, бумаги допустят к торгам 17 октября под тикером FIXP.Y.

Листинг на AIX «поможет диверсифицировать структуру акционеров и потенциально будет способствовать росту ликвидности ценных бумаг компании», сказано в сообщении.

Компания не планирует выпускать новые ценные бумаги в связи с выходом на биржу. Fix Price Group намерена сохранить листинг на Лондонской и Московской биржах, который имеет с марта 2021 года, подчеркнула ее пресс-служба.

Fix Price базируется на Кипре. В начале октября компания объявила о планах созвать внеочередные собрания акционеров для обсуждения редомициляции — смены юрисдикции с Кипра на Казахстан. Этот вопрос будет обсуждаться на встрече акционеров 9 ноября.

По состоянию на 30 сентября у Fix Price в Казахстане насчитывалось 262 магазина, в местном подразделении работали 1,6 тыс. человек. В общей сложности у компании 6141 магазин в Латвии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Монголии, Белоруссии и России. Компания реализует бытовые товары по низким ценам.