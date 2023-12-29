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Бизнес ,  
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Основатель Fix Price Хачатрян продал свою долю и покинул совет директоров

Основатель Fix Price Артем Хачатрян продал свою долю и покинул совет директоров
Артем Хачатрян основал Fix Price в 2007 году вместе с Сергеем Ломакиным. Обоим принадлежали доли примерно по 35%, Хачатрян продал свою, Ломакин приобрел 34%. Еще 1% купил гендиректор Дмитрий Кирсанов
Fix Price FIXP ₽284 +1,36% Купить
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Один из основателей сети магазинов Fix Price Артем Хачатрян продал свою долю, 35,2%, в компании, следует из сообщения Лондонской фондовой биржи. Кроме того, Хачатрян покинул совет директоров компании «по семейным обстоятельствам».

«Гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов приобрел 1% уставного капитала, или 8,5 млн акций. Другой крупный акционер Fix Price Сергей Ломакин приобрел оставшиеся 34,2%, или 290,5 млн акций», — сказано в сообщении. Ломакин также является основателем Fix Price.

В компании уточнили, что в свободном обращении находятся 27,5% ее акций.

Forbes сообщает, что ранее Ломакину принадлежали 35,48%, долю Хачатряна журнал оценивал в 35,76%.

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Бизнес
Фото:Алексей Зотов / ТАСС

Развивать сеть Fix Price Хачатрян и Ломакин начали в 2007 году. Сейчас открыто более 6,3 тыс. магазинов в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Монголии, Грузии и Латвии.

В 2022 году выручка сети составила 277,6 млрд руб. Это больше на 20%, чем было годом ранее.

В 2021 году компания вышла на IPO на Лондонской и Московской биржах. После этого Ломакин и Хачатрян стали долларовыми миллиардерами. Тогда Forbes оценивал состояние каждого из них в $3,4 млрд. Сейчас состояние обоих, по версии журнала, — по $2,1 млрд.

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В 1998 году Хачатрян и Ломакин с Александром Самсоновым создали одну из первых в России сетей дискаунтеров «Копейка». У Самсонова в компании было 60%, у Ломакина и Хачатряна — по 20%. В начале 2007 года Самсонов, Хачатрян и Ломакин продали остававшиеся у них тогда 50% «Копейки» финансовой корпорации «НИКойл». В 2010-м «Копейку» купила X5 Retail Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток»).

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Артем Хачатрян

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