В Белгороде и области объявили опасность ракетной атаки

Виды Белгорода (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Власти Белгородской области предупредили жителей одноименного района и областного центра об опасности ракетной атаки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Она продлилась 7 минут.

Ранее он трижды за день сообщал о воздушной тревоге на территории всей области и один раз — в Шебекино, Белгороде и окрестностях.

Ни один из периодов действия сигнала не продлился дольше 20 минут.

Во время последнего предупреждения сработала российская система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет, добавил Гладков.