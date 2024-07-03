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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде и области объявили опасность ракетной атаки

Сюжет
Военная операция на Украине
Виды Белгорода
Виды Белгорода (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Власти Белгородской области предупредили жителей одноименного района и областного центра об опасности ракетной атаки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Она продлилась 7 минут.

Ранее он трижды за день сообщал о воздушной тревоге на территории всей области и один раз — в Шебекино, Белгороде и окрестностях.

Ни один из периодов действия сигнала не продлился дольше 20 минут.

В Белгороде прозвучали взрывы на фоне ракетной опасности
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Фото:Мария Лисицына / РБК

Во время последнего предупреждения сработала российская система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет, добавил Гладков.

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Персоны
Белгород Белгородская область ракета
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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