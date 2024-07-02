В Белгороде прозвучали взрывы на фоне ракетной опасности

В Белгороде были слышны взрывы на фоне объявленной ракетной опасности, передали ТАСС и «Известия». После сообщений ракетную опасность отменили

Фото: Мария Лисицына / РБК

В Белгороде прозвучала серия взрывов, передает ТАСС. «Известия» сообщают о двух взрывах.

В городе и окрестностях, а также в Шебекинском городском округе объявлена ракетная опасность. Ее отменили после сообщений о взрывах, сигналы звучали примерно 20 минут. Ракетную опасность в Белгородской области объявляют второй раз за день.

Накануне, 1 июля, Белгород и Белгородская область подверглись обстрелу. В результате пострадали семь мирных жителей, в том числе ребенок, были повреждены 22 дома, один из них не подлежит восстановлению, сообщал губернатор области Вячеслав Гладков.