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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде прозвучали взрывы на фоне ракетной опасности

Сюжет
Военная операция на Украине
В Белгороде были слышны взрывы на фоне объявленной ракетной опасности, передали ТАСС и «Известия». После сообщений ракетную опасность отменили
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

В Белгороде прозвучала серия взрывов, передает ТАСС. «Известия» сообщают о двух взрывах.

В городе и окрестностях, а также в Шебекинском городском округе объявлена ракетная опасность. Ее отменили после сообщений о взрывах, сигналы звучали примерно 20 минут. Ракетную опасность в Белгородской области объявляют второй раз за день.

Обстановка в Белгородском районе

Накануне, 1 июля, Белгород и Белгородская область подверглись обстрелу. В результате пострадали семь мирных жителей, в том числе ребенок, были повреждены 22 дома, один из них не подлежит восстановлению, сообщал губернатор области Вячеслав Гладков.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Белгород Вячеслав Гладков ракетная опасность взрывы Белгородская область
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