При атаке дрона под Шебекино пострадал тракторист

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Водитель трактора пострадал при атаке дрона-камикадзе на работающую в поле в районе поселка Ленинский Шебекинского городского округа технику, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчина с осколочными ранениями грудной клетки, голени и предплечья попутным транспортом доставлен в районную больницу. «После оказанной медицинской помощи отпущен домой на амбулаторное лечение», — добавил Гладков.

Гладков добавил, что трактор тоже получил повреждения.

Всего, по его информации, за прошедшие сутки в Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селам Безлюдовка, Графовка, Муром, Новая Таволжанка, хуторам Марьино и Панков со стороны Украины выпущено 15 беспилотников, четыре из которых сбиты системой ПВО, и 15 боеприпасов за шесть обстрелов.