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Военная операция на Украине ,  
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При атаке дрона под Шебекино пострадал тракторист

Гладков: тракторист получил ранения при нападении дрона-камикадзе под Шебекино
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Водитель трактора пострадал при атаке дрона-камикадзе на работающую в поле в районе поселка Ленинский Шебекинского городского округа технику, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчина с осколочными ранениями грудной клетки, голени и предплечья попутным транспортом доставлен в районную больницу. «После оказанной медицинской помощи отпущен домой на амбулаторное лечение», — добавил Гладков.

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Фото:Елизавета Демидова / ТАСС

Гладков добавил, что трактор тоже получил повреждения.

Всего, по его информации, за прошедшие сутки в Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селам Безлюдовка, Графовка, Муром, Новая Таволжанка, хуторам Марьино и Панков со стороны Украины выпущено 15 беспилотников, четыре из которых сбиты системой ПВО, и 15 боеприпасов за шесть обстрелов.

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Теги
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Белгородская область Шебекино дрон атака
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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