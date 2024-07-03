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В Москве мужчина умер в кабине крана на стройке из-за жары

Крановщик умер из-за жары на стройке в Москве

Рабочий умер на стройке в Москве в кабине башенного крана из-за жары, установившейся в городе, передают РЕН ТВ и Mash.

По данным издания и телеканала, ЧП произошло на стройке жилого комплекса High Life в Даниловском районе на юге города. Застройщик ЖК High Life — компания Pioneer.

Мужчина умер в кабине на высоте 200 м, пишет Mash, РЕН ТВ уточняет, что это 32-й этаж. Сначала крановщик потерял сознание из-за жары. Его обнаружил коллега, который поднялся наверх, поскольку работа остановилась.

На место вызвали медиков и спасателей, однако последние не смогли эвакуировать мужчину. По информации Mash, дверь в кабину была закрыта. РЕН ТВ передает, что помехи создавал ветер.

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Фото:Максим Коротченко / ТАСС

Когда спасатели добрались до крановщика, он был уже мертв. По предварительным данным, у мужчины остановилось сердце, передает РЕН ТВ, об этом же пишет SHOT.

РБК направил запрос в компанию «Пионер».

Синоптики предупреждали жителей Москвы и области об аномальной жаре до плюс 34 градусов в первые дни июля. По данным метеостанции Гидрометцентра на ВДНХ, к 10:00 по местному времени температура воздуха достигала плюс 30 градусов.

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Теги
аномальная жара рабочий стройка Москва
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