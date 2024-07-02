МЧС сообщило о росте числа утоплений из-за наступления жары

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В России из-за жары растет число погибших на воде, рассказал РБК представитель МЧС Роман Охотенко.

По его словам, с 11 июня по 2 июля утонули 616 человек. В 2023 году в этот же период утонули 439 человек.

Увеличилось и количество детей, пострадавших на водоемах с начала лета. В 2024 году их число составило 126 человек, тогда как в прошлом году — 75.

Ранее в МЧС выразили беспокойство по поводу резкого учащения случаев гибели детей на водоемах. По данным ведомства, с 12 по 26 июня на воде погибли 86 детей. Это больше, чем за период с начала года по 11 июня.

1 июля в Томской области нашли тело восьмилетнего мальчика, утонувшего в реке Шегарке. Ребенок хотел спасти из воды сестру-подростка, но не справился с сильным течением. В этот же день в Уссурийске обнаружили тело подростка, который накануне пропал во время купания в затопленном карьере.