Белый дом заявил, что Байден не принимал лекарств в день перед дебатами

Президент США Джо Байден не принимал никаких лекарственных препаратов в день дебатов с Дональдом Трампом, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале администрации главы государства.

Одна из журналисток спросила ее, что раз у Байдена в четверг 27 июня, когда проходили дебаты, была простуда, то принимал ли он какие-то лекарства в дни, предшествовавшие дебатам.

«Он не принимал никаких лекарств от простуды», — ответила Жан-Пьер.

Другой журналист задал ей вопрос о том, есть ли у президента США болезнь Альцгеймера, какая-либо форма деменции или другое заболевание.

«У меня есть ответ для вас. Вы готовы? Это «нет», — сказала пресс-секретарь Белого дома.

Дебаты основных кандидатов прошли в ночь на 28 июня. Действующий президент выглядел растерянным, порой невнятно говорил и запинался, что вызвало панику в Демократической партии и сомнения спонсоров, может ли он составить достойную конкуренцию республиканцу. Доноры обменивались с консультантами вопросами о возможности «что-то предпринять» и недоуменными сообщениями «wtf».

Байден признался своей жене Джилл, что не понимает, как так вышло, и чувствовал себя на дебатах нехорошо. Вместе с тем он выразил уверенность в способности победить.

Как выяснил CBS, почти три из четырех американцев (72%) от обеих партий не считают состояние Байдена годящимся для исполнения обязанностей президента, по поводу Трампа такое же мнение выразила половина опрошенных избирателей.