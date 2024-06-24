В Крыму экс-полицейского заподозрили в сливе СБУ личных данных граждан

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Оперативники задержали в Крыму бывшего полицейского, который, по версии следствия, передавал Службе безопасности Украины (СБУ) информацию о гражданах из закрытых баз данных, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

«Задержан агент СБУ, имевший доступ к закрытым базам личных данных граждан. Информацию он передавал украинской стороне», — передает агентство слова собеседника.

По данным источника, мужчина раньше служил старшим следователем в управлении МВД по Крыму в Симферополе. Операцию по его задержанию проводила ФСБ.

По информации Mash, злоумышленник передавал информацию СБУ с 2016 года. На него завели уголовное дело по ст. 275 Уголовного кодекса (государственная измена). Максимальное наказание по ней — 20 лет лишения свободы.

Задержанный служил в контрольно-методическом отделе МВД в звании майора, уточнил Mash.

РБК направил запрос в МВД.

В конце мая 2024 года мужчину из Воронежа приговорили к 24 годам и четырем месяцам колонии строгого режима по делу о госизмене.

По версии следствия, он тогда пытался незаконно пересечь границу в Воронежской области, чтобы участвовать в военных действиях «в составе украинской террористической организации».