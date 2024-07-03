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У гипермаркета в Тюмени произошла стрельба

Группа людей устроила стрельбу у гипермаркета в Тюмени

Группа неизвестных устроила массовую драку со стрельбой в Тюмени, полиция прибыла на место и начала проверку. Об этом сообщают портал 72.ru и РБК-Тюмень со ссылкой на региональное управление МВД.

Инцидент произошел у гипермаркета «Окей», который расположен на улице Широтной. По словам очевидцев, на месте собрались около 50 человек, передает 72.ru. Телеграм-канал Shot отметил, что в потасовке участвовали около 30 человек.

Сначала между ними возник словесный конфликт, а затем послышались выстрелы. После стрельбы группа людей села в машину и уехала, а через несколько минут на место прибыли сотрудники Росгвардии и скорая помощь, пишет 72.ru.

«Полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — заявили РБК Тюмень в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

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Вечером 24 июня неизвестный устроил стрельбу в Батайске Ростовской области. Стрельба произошла на улице Воровского. Прибывшие на место полицейские выяснили, что выстрелы производились из травматического пистолета. Глава администрации Батайска Роман Волошин назвал произошедшее бытовым хулиганством.

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Теги
Тюмень стрельба драка гипермаркет
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