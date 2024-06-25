В Батайске произошла стрельба
Неизвестный устроил стрельбу в городе Батайск Ростовской области, стрелявшего ищет полиция. Об этом сообщили «РБК Ростов» в региональном управлении МВД.
По данным ведомства, стрельба произошла на улице Воровского на востоке Батайска. Приехавшие на место полицейские выяснили, что выстрелы производились предположительно из травматического пистолета. Стрелявшего ищут.
Глава администрации города Роман Волошин назвал произошедшее бытовым хулиганством. «По факту звуков, похожих на выстрелы, проводится проверка. Сотрудники отдела ОМВД проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание фигуранта», — написал он в телеграм-канале.
23 июня в селе Немчиновка в Одинцовском округе Подмосковья между шестью мужчинами произошла драка со стрельбой возле одного из домов, расположенных на Рублевском проезде. В ходе потасовки один из мужчин выстрелил в воздух из пистолета. За медицинской помощью никто не обращался, сообщили в МВД. Двух участников конфликта задержали в тот же день, у них изъяли травматический пистолет.
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