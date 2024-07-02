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В Кузбассе открыли стрельбу у военкомата после танцев на крыше

В Кузбассе открыли стрельбу у военкомата в Осинниках после танцев на крыше

Стрельба началась у военкомата города Осинники Кемеровской области, когда на место прибыла полиция для разгона собравшихся пьяных людей, сообщают «Сибдепо» и издание Pro Kuzbass.

По данным последнего, инцидент произошел 27 июня, когда местные жители провожали в армию призывников. На кадрах, которые показал портал, видно, как группа мужчин танцует под музыку на козырьке военкомата, некоторые из них подтягивают наверх и других молодых людей. Вторая группа собравшихся перед входом в военкомат наблюдает за танцующими на крыше, периодически звучат одобрительные возгласы.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД региона, а также в пресс-службу следственного управления СК Кемеровской области.

Reuters сообщил о стрельбе полиции по демонстрантам в Кении
Политика
Фото:Ricardo Arduengo / Reuters

В другой части видео прибывшие на место силовики догоняют собравшихся, некоторых валят на землю. Один из силовиков держит в руках автомат. Полицейские пытаются задержать собравшихся, некоторые убегают, в этот момент раздаются звуки, похожие на выстрелы.

В конце ролика одна из женщин толкает силовика, он падает на землю и вновь раздается звук, похожий на выстрел. Силовик поднимается, и один из присутствующих толкает его с криком: «Ты что сделал?»

По сведениям «Сибдепо», часть собравшихся задержали.

В конце июня мужчина в наркотическом опьянении открыл стрельбу из автомобиля в Сочи. Местный житель стрелял из охолощенного автомата, чтобы «впечатлить своих знакомых», заявили в МВД. Его задержали и арестовали на десять суток.

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Теги
Кемеровская область военкомат нетрезвое состояние танцы стрельба
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