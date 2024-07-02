В Минэнерго Турции заявили о переговорах с США по проектам АЭС

Фото: Finnbar Webster / Getty Images

Турция ведет переговоры с США о строительстве атомных электростанций, сообщил Reuters глава департамента ядерной энергетики и международных проектов Минэнерго республики Юсуф Джейлан.

«США проявляют серьезный интерес к цели Турции по увеличению мощностей в сфере атомной энергетики и строительству новых электростанций», — сказал он. Джейлан добавил, что стороны обсуждают строительство как крупных станций, так и малых модульных реакторов.

Власти Турции и «Росатом» подписали соглашение о строительстве первой в стране АЭС «Аккую» в 2010 году, оно началось только в 2021-м. Всего на станции будет четыре энергоблока мощностью по 1200 МВт.

В «Росатоме» ранее рассказали РБК, что начало генерации электроэнергии на «Аккую» запланировано на 2025 год. Джейлан допустил, что станцию запустят в 2024 году, а все четыре реактора заработают к 2028-му.

Reuters отмечает, что Турция планирует построить три АЭС и дополнить их малыми и средними реакторами общей мощностью 20 000 МВт.