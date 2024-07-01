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Общество ,  
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В Томской области нашли тело утонувшего восьмилетнего мальчика

В Томской области обнаружили тело утонувшего в реке Шегарке восьмилетнего мальчика, сообщает пресс-служба МЧС.

Ребенок вместе с 16-летней сестрой и ее друзьями ушел купаться 27 июня. По версии следствия, девочка начала тонуть, и ей на помощь бросился брат. Происходящее заметили взрослые, но спасти удалось только подростка. Мальчик не справился с сильным течением, уточняет МЧС.

Следователи завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности — ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса.

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Фото:prok76 / Telegram

В МЧС заявили об обеспокоенности из-за резкого роста гибели детей в водоемах. Только с 12 по 26 июня на воде погибли 86 детей — это больше, чем за период с начала года по 11 июня.

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