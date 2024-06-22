Тела двух утонувших подростков достали из реки в Оренбуржье
В Оренбургской области нашли тела двух утонувших подростков, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в своем телеграм-канале.
«Происшествие случилось накануне в Соль-Илецком округе, вблизи села Тамар-Уткуль, в не оборудованном для купания месте», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, подростки были без сопровождения взрослых. Во время купания двое начали тонуть. О происшествии сообщили их друзья, после чего сразу начались поиски.
В июне в Оренбургской области утонули 5 детей. Всего с начала лета на водных объектах погибли 16 человек, отметило ведомство.
Упал — поднялся.
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