Тела двух утонувших подростков достали из реки в Оренбуржье

Фото: МЧС России по Оренбургской области

В Оренбургской области нашли тела двух утонувших подростков, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в своем телеграм-канале.

«Происшествие случилось накануне в Соль-Илецком округе, вблизи села Тамар-Уткуль, в не оборудованном для купания месте», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, подростки были без сопровождения взрослых. Во время купания двое начали тонуть. О происшествии сообщили их друзья, после чего сразу начались поиски.

В июне в Оренбургской области утонули 5 детей. Всего с начала лета на водных объектах погибли 16 человек, отметило ведомство.