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Военная операция на Украине ,  
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Лавров и Сийярто созвонились в день визита Орбана в Киев

Сюжет
Военная операция на Украине
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters)

Главы МИД России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто провели телефонный разговор в день визита венгерского премьера Виктора Орбана в Киев, сообщила пресс-служба МИД России.

«2 июля по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России С.В.Лаврова с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии П.Сийярто», — говорится в сообщении министерства.

Министры обсудили в том числе «украинский кризис» и отметили необходимость «безусловного обеспечения Киевом прав всех проживающих в стране национальных меньшинств». По данным пресс-службы МИДа, российско-венгерский политический диалог получил высокую оценку венгерского министерства.

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На полях ПМЭФ-2024 в июне Сийярто заявил, что мирные переговоры по Украине должны начаться сейчас, если конфликт продолжится, это чревато эскалацией.

В 2023 году Сийярто говорил, что многие европейские лидеры «потеряли здравый смысл» и пытаются управлять конфликтом на Украине, будто компьютерной игрой Fortnite.

Глава венгерского МИДа подчеркнул, что Венгрия, находящаяся по соседству с Украиной, лучше других осознает, что жизни людей можно спасти только путем прекращения огня и начала мирных переговоров.

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Теги
Сергей Лавров Сийярто Петер МИД Венгрия Украина
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