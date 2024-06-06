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ПМЭФ-2024 ,  
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Сийярто предупредил о рисках эскалации и призвал к переговорам по Украине

Сийярто: переговоры по Украине должны начаться немедленно, есть риск эскалации
Сюжет
ПМЭФ-2024
Сюжет
Военная операция на Украине
Венгрия не будет участвовать в операциях НАТО, приближающих военный блок к прямому столкновению с Россией, заявил Сийярто. Он также призвал к немедленным мирным переговорам и напомнил о рисках эскалации
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Сергей Отрошко / Фонд Росконгресс)

Мирные переговоры по Украине должны начаться сейчас, если конфликт продолжится, это чревато эскалацией, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто на полях ПМЭФ-2024.

«Наша позиция такова: мир должен быть достигнут как можно скорее. Мирные переговоры должны быть начаты, и немедленно должно произойти прекращение огня», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Вместе с тем Сийярто заявил, что Венгрия не будет участвовать в операциях НАТО, приближающих Североатлантический альянс к возможному прямому столкновению с Россией. «Мы считаем, что любые решения НАТО, такие как подготовка (военных) или отправка оружия (на Украину), приближает альянс к участию в войне, а мы этого не хотим. Мы очень четко заявляем, что не будем участвовать в поставках оружия, подготовке военных, не будем заниматься финансированием», — подчеркнул министр.

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Венгрия с начала конфликта на Украине призывала стороны к немедленным переговорам, а также выступала против поставок Киеву оружия со стороны западных стран. О рисках эскалации конфликта в этой связи неоднократно предупреждал и венгерский премьер-министр Виктор Орбан. В конце мая он заявил, что Евросоюз и НАТО вступили в стадию подготовки войны с Россией. «Абсурд, но вместо того, чтобы защитить нас, НАТО втягивает нас в мировой пожар. Как если бы пожарный тушил возгорание огнеметом», — отмечал политик.

Власти России выступают против поставок оружия и военной техники Украине, заявляя при этом о готовности к переговорам с учетом «реалий на земле». В Кремле также предупреждали, что появление западного контингента на Украине приведет к неизбежному столкновению НАТО и России.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Венгрия Сийярто Петер мирные переговоры ПМЭФ Военная операция на Украине
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