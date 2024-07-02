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Общество ,  
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Более ста человек погибли в давке на религиозном фестивале в Индии

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Как минимум 107 человек погибли во время религиозного мероприятия в округе Хатрас штата Уттар-Прадеш в Индии, сообщает Hindustan Times со ссылкой на местную полицию. Жертвами, в основном, стали женщины.

Более ста человек погибли в давке на религиозном фестивале в Индии
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Инцидент произошел на границе районов Эта и Хатрас во время религиозного собрания «Сатсанг» после обращения проповедника Бхоле Бабы. По данным полиции, в помещении, где проводилось мероприятие, было душно, что вызвало у присутствующих дискомфорт. Когда они начали расходиться, началась давка.

Во время хаджа в Саудовской Аравии умерли четыре российских паломника
Общество
Фото:Mohamad Torokman / Reuters

«Выхода не было, и все бросились друг на друга <...> Многие теряли сознание, в то время как другие умирали», — приводит издание слова одного из пострадавших.

Точная причина произошедшего пока неизвестна. Главный министр штата Йоги Адитьянатх выразил соболезнования по поводу случившегося и дал местным чиновникам поручение ускорить проведение спасательных операций и выяснить причины инцидента. По данным издания India Today, Адитьянатх распорядился оказать семьям погибших финансовую помощь семьям погибших и пострадавших.

В июне более тысячи человек погибли во время хаджа (религиозного паломничества мусульман) в Саудовскую Аравию. Большая часть паломников умерла из-за жары. Египетский чиновник, курирующий проведение хаджа, объяснил количество жертв большим числом незарегистрированных паломников, что привело к хаосу в лагерях для помощи верующим и помешало стабильной работе служб. 

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Теги
Индия давка жертвы религия жара
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