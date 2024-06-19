AFP узнал о гибели 550 паломников во время хаджа в Саудовскую Аравию

Сотни человек погибли из-за тяжелых погодных условий — температура в Мекке превышает 51 градус, а незарегистрированные паломники лишены доступа к воде, тени и кондиционерам на маршруте

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Общее количество погибших паломников во время хаджа в Саудовскую Аравию достигло 577, пишет AFP со ссылкой на источники.

Не менее 323 из них были египтянами, все они скончались из-за жары, кроме одного, который получил смертельные травмы в давке, рассказали агентству два арабских дипломата на условиях анонимности. По их словам, еще не менее 60 погибших — иорданцы.

Хадж — паломничество мусульман в Мекку — один из пяти столпов ислама наряду с шахадой, намазом, постом в месяц Рамадан и закятом. Все мусульмане, которые могут это сделать, должны хотя бы раз в жизни совершить хадж. В этом году хадж совершили около 1,83 млн паломников, из них 1,6 млн — иностранцы. Ежегодно десятки тысяч паломников пытаются попасть в Мекку нелегально, поскольку не могут позволить себе дорогостоящие визы для совершения хаджа. Это подвергает их риску: незарегистрированные паломники лишены доступа к кондиционированным помещениям, предоставляемым саудовскими властями по маршруту хаджа.

Количество погибших столь велико из-за большого числа незарегистрированных паломников, поскольку их прибытие вызвало хаос в лагерях для помощи верующим и помешало стабильной работе служб, пояснил AFP египетский чиновник, курирующий проведение хаджа. С его слов, паломники долгое время оставались без еды, воды и кондиционеров, они погибли, так как «негде было укрыться».

Температура в районе проведения религиозных ритуалов в Саудовской Аравии повышается на 0,4 градуса каждые десять лет, следовало из результатов исследования, опубликованных в мае властями королевства. Только 17 июня температура в Большой мечети в Мекке достигла 51,8 градуса, отмечал национальный метеорологический центр Саудовской Аравии.

Официально саудовский власти сообщают только о пострадавших. По их данным, к 16 июня в больницы из-за жары попали более 2 тыс. паломников, но с тех пор не обновляли статистику.

В 2023 году во время хаджа скончались не менее 240 человек, напоминает AFP.