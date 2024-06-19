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Общество ,  
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Во время хаджа в Саудовской Аравии умерли четыре российских паломника

Паломники умерли от естественных причин, связанных с состоянием их здоровья и возрастом. Всего, по данным AFP, общее количество погибших паломников во время хаджа достигло 577 человек
Фото: Mohamad Torokman / Reuters
Фото: Mohamad Torokman / Reuters

Четыре российских паломника умерли во время хаджа в Саудовской Аравии, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на генконсульство России.

«Четыре паломника — один мужчина и три женщины — скончались во время совершения обрядов хаджа в этом году от естественных причин, связанных с состоянием их здоровья, возрастом. Они будут захоронены в Мекке», — отметили в дипмиссии.

По словам собеседника агентства, смерть во время хаджа среди паломников не является чем-то необычным из-за того, что в трудное паломничество отправляются пожилые и болеющие люди.

Участники видеомоста «Москва — Мекка» в международном мультимедийном пресс-центре «России сегодня» рассказали, что совершить хадж отправились почти 25 тыс. россиян, в том числе 400 членов семей погибших участников военной операции на Украине.

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Общество
Фото:Muhannad Fala'ah / Getty Images

По данным AFP, общее количество погибших паломников во время хаджа в Саудовской Аравии достигло 577 человек. Не менее 323 из них были египтянами, все они умерли из-за жары, кроме одного, которого задавили насмерть.

Хадж — паломничество мусульман в Мекку — один из пяти столпов ислама наряду с шахадой, намазом, постом в месяц Рамадан и закятом. Все мусульмане, которые могут это сделать, должны хотя бы раз в жизни совершить хадж. В этом году хадж совершили около 1,83 млн паломников, из них 1,6 млн — иностранцы.

Ежегодно десятки тысяч паломников пытаются попасть в Мекку нелегально, поскольку не могут позволить себе дорогостоящие визы для совершения хаджа. Это подвергает их риску: незарегистрированные паломники лишены доступа к кондиционированным помещениям, предоставляемым саудовскими властями по маршруту хаджа.

Температура в районе проведения религиозных ритуалов в Саудовской Аравии повышается на 0,4 градуса каждые десять лет, следует из результатов исследования, опубликованного в мае властями королевства. 17 июня 2024 года температура в Большой мечети в Мекке достигла 51,8 градуса. Саудовские власти сообщают только о пострадавших. По их данным, к 16 июня в больницы из-за жары попали более 2 тыс. паломников.

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Теги
Мир Ландау
хадж Мекка россияне генконсульство Саудовская Аравия

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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