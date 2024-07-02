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Военная операция на Украине ,  
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На Украине главе ЛНР заочно дали 12 лет с конфискацией имущества

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Военная операция на Украине
Леонид Пасечник
Леонид Пасечник (Фото: kremlin.ru)

Украинский суд заочно приговорил главу ЛНР Леонида Пасечника к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем телеграм-канале.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу главы администрации ЛНР.

«Суд назначил Пасечнику 12 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества», — говорится в сообщении.

Пасечника признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 110 — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц; ч. 5 ст. 111-1 — коллаборационистская деятельность.

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Кроме лишения свободы и конфискации имущества суд также запретил Пасечнику в течение 13 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах власти, любых учреждениях, предприятиях и организациях.

В СБУ добавили, что Пасечника обвиняли в подписании договора о дружбе и сотрудничестве с Россией в 2022 году, а также организации референдума в ЛНР.

Глава республики в декабре 2023 года получил тяжелое отравление фенольными соединениями. В Минобороны заявили, что за отравлением стояли ВСУ.

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Теги
Леонид Пасечник ЛНР лишение свободы конфискация имущества СБУ
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