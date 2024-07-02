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Лукашенко заявил о желании Запада втянуть Белоруссию в «военные разборки»

Вячеслав Володин, Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко и Александр Лукашенко
Вячеслав Володин, Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко и Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании Запада втянуть страну в «военные разборки». Слова главы государства прозвучали на встрече со спикером Госдумы России Вячеславом Володиным, сообщает БелТА.

«Нас втянуть в разборки им просто не терпится. Для того чтобы растащить нас по этой границе, сделать невозможным наше сопротивление и довести эскалацию до такой степени, что весь мир дрогнет. Очень серьезная ситуация, и расслабляться нам ни в коем случае нельзя», — заявил белорусский лидер.

Володин прибыл в Белоруссию по поручению президента России Владимира Путина по случаю Дня независимости Республики Беларусь и 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, сообщается на сайте Госдумы. Он передал поздравления от имени российского лидера.

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Фото:Jeff J Mitchell / Getty Images

Накануне первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что у границы Белоруссии расположены десять батальонных тактических групп НАТО общей численностью свыше 20 тыс. человек.

28 июня 2024 года госпогранкомитет Белоруссии сообщил о том, что белорусские пограничные службы совместно с Минобороны проводят комплекс мероприятий по «дополнительному прикрытию» границы, усилению контроля за воздушным пространством и «соблюдению режима на приграничной территории».

По данным ведомства, были зафиксированы рекогносцировка местности и активная разведывательная деятельность, в том числе с выходом к границе Белоруссии.

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Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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политик, президент России
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