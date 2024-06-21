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Военная операция на Украине ,  
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В Херсонской области ПВО сбила ракету ATACMS и пять беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

Дальнобойную ракету ATACMS и пять беспилотников сбили над Херсонской областью, сообщил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.

По его словам, беспилотники сбили над Чонгаром, Геническом и Арабатской стрелкой, также система ПВО сбила снаряды РСЗО над Чонгаром.

Перед этим в Херсонской области объявили ракетную опасность, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

«Оперативные службы приведены в повышенную готовность. Дорогие друзья, прошу вас соблюдать спокойствие и быть внимательными», — призвал глава региона.

Он уточнил, что в случае необходимости жителям Херсонской области следует звонить на единый номер вызова пожарно-спасательного подразделения «112».

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, который прошел в регионе в сентябре 2022 года. Российская сторона контролирует левый берег Днепра. Правый берег реки и город Херсон контролирует Украина.

Херсонская область регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам. 17 июня Сальдо рассказал, что пять сел и микрорайон Новой Каховки остались без света после обстрела со стороны Украины. Он уточнил, что без энергоснабжения остались 5,1 тыс. абонентов.

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Теги
Херсонская область Владимир Сальдо ракетная опасность Владимир Рогов

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