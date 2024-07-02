«Аэрофлот» опроверг информацию о поломке шасси у рейса Самара — Москва

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Самары в Москву, совершил посадку в аэропорту назначения в штатном режиме, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщило, что рейс готовился к аварийной посадке в Шереметьево из-за возможного разрушения пневматики колес шасси.

«Воздушное судно самостоятельно зарулило на стоянку. Никаких повреждений пневматики не зафиксировано», — рассказали в авиакомпании.

В мае самолет авиакомпании «РусЛайн», летевший из Котласа (Архангельская область) в московский аэропорт Жуковский, вынужденно сел в Кирове из-за проблем с шасси, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.