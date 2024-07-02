В Белгородской области вновь сообщили об опасности ракетной атаки

Виды Белгорода (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Власти Белгородской области снова предупредили жителей об опасности ракетной атаки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ — ракетная опасность», — указал он.

В предыдущий раз такой сигнал звучал в 9:20 и продлился 6 минут.

Гладков рекомендовал спуститься в подвал и оставаться там до отмены сигнала.

Днем во вторник губернатор сообщал, что житель поселка Октябрьский Белгородского района получил сотрясение мозга и осколочные ранения при атаке дрона-камикадзе.

Вечером в понедельник, 1 июля, украинские военные обстреляли Белгород и атаковали беспилотниками Шебекино, пострадали девять человек, в том числе один ребенок. В Шебекино получили ранения два мирных жителя.