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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области вновь сообщили об опасности ракетной атаки

Сюжет
Военная операция на Украине
Виды Белгорода
Виды Белгорода (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Власти Белгородской области снова предупредили жителей об опасности ракетной атаки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ — ракетная опасность», — указал он.

В предыдущий раз такой сигнал звучал в 9:20 и продлился 6 минут.

Житель Белгородской области получил ранения при атаке дрона
Политика
Фото:Vvgladkov / Telegram
Гладков рекомендовал спуститься в подвал и оставаться там до отмены сигнала.

Днем во вторник губернатор сообщал, что житель поселка Октябрьский Белгородского района получил сотрясение мозга и осколочные ранения при атаке дрона-камикадзе.

Вечером в понедельник, 1 июля, украинские военные обстреляли Белгород и атаковали беспилотниками Шебекино, пострадали девять человек, в том числе один ребенок. В Шебекино получили ранения два мирных жителя.

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Вячеслав Гладков Белгородская область ракеты
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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