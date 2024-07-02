В Белгородской области вновь сообщили об опасности ракетной атаки
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Власти Белгородской области снова предупредили жителей об опасности ракетной атаки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ — ракетная опасность», — указал он.
В предыдущий раз такой сигнал звучал в 9:20 и продлился 6 минут.
Днем во вторник губернатор сообщал, что житель поселка Октябрьский Белгородского района получил сотрясение мозга и осколочные ранения при атаке дрона-камикадзе.
Вечером в понедельник, 1 июля, украинские военные обстреляли Белгород и атаковали беспилотниками Шебекино, пострадали девять человек, в том числе один ребенок. В Шебекино получили ранения два мирных жителя.