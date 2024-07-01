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Военная операция на Украине ,  
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Девять человек пострадали после атак ВСУ на Белгород и Шебекино

Гладков рассказал о последствиях атак на Белгород и Шебекино со стороны Украины
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Украинские военные обстреляли Белгород и атаковали дронами Шебекино, в результате чего девять человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

При обстреле Белгорода и Белгородского района пострадали семеро мирных жителей — четыре женщины, двое мужчин и один ребенок.

Одна женщина получила осколочное ранение шеи, другая — баротравму, еще две — контузию. У одного мужчины — закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головы, у второго — баротравма. В поселке Майский Белгородского района пострадал ребенок, его госпитализировали с баротравмой и сотрясением головного мозга, рассказал Гладков в телеграм-канале.

Кроме того, после обстрела Белгорода различные повреждения выявлены в 22 домах. «Один дом разрушен полностью и восстановлению не подлежит», — уточнил губернатор.

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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

В этот же день украинские дроны атаковали город Шебекино. «По предварительной информации, пострадали два мирных жителя», — написал Гладков. По его словам, женщина получила осколочные ранения кистей рук, ей оказали помощь на месте. Мужчину госпитализировали с осколочным ранением ноги, ранениями грудной клетки и головы.

«В результате атак повреждений жилых домов нет», — отметил глава региона. При этом на парковке торгового объекта загорелась машина, ее потушили, но было повреждено здание, добавил Гладков.

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Теги
Персоны
Белгородская область Белгород Шебекино ВСУ атаки Вячеслав Гладков пострадавшие
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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