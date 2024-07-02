Житель Белгородской области получил ранения при атаке дрона

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Житель поселка Октябрьский Белгородского района получил сотрясение мозга и осколочные ранения при атаке дрона-камикадзе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, у мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные осколочные ранения области живота, а также рук и ног. «Бригадой скорой он доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода», — добавил губернатор.

Кроме того, по его информации, в результате детонации повреждения получили микроавтобус и один легковой автомобиль.

Утром во вторник власти Белгородской области сообщали об опасности ракетной атаки, оповещение продлилось 6 минут.

Вечером в понедельник, 1 июля, украинские военные обстреляли Белгород и атаковали беспилотниками Шебекино, пострадали девять человек, в том числе один ребенок. В Шебекино получили ранения два мирных жителя.