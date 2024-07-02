Мишустин утвердил единый образец удостоверения многодетной семьи

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В России появится единый образец удостоверения, подтверждающий статус многодетной семьи. Распоряжение, утверждающее форму удостоверения, подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Удостоверение будет оформляться сначала в бумажном, а затем и в электронном виде. Семьи смогут использовать его для получения региональных мер поддержки и федеральных льгот, при посещении культурных или досуговых учреждений.

«Порядок выдачи удостоверений будет определен на уровне регионов. Действующие удостоверения переоформят в том числе в беззаявительном порядке», — говорится в сообщении правительства.

Там отметили, что вопрос о необходимости создания единого образца удостоверения многодетной семьи обсуждался на встрече Михаила Мишустина с членами Совета палаты Совета Федерации в июне 2024 года.

Распоряжение подготовлено для реализации указа президента «О мерах социальной поддержки многодетных семей», подписанного 23 января 2024 года.

В этом указе Владимир Путин закрепил статус многодетной для семей, в которых воспитываются трое и более детей. Таким семьям гарантировано предоставление пособий, мер поддержки в сфере трудовых отношений, а также досрочное назначение страховой пенсии для женщин.

Тогда же в правительстве пообещали установить единый образец удостоверения, подтверждающий соответствующий статус многодетной семьи.