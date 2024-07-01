Ветеринары посоветовали не поливать животных холодной водой из-за жары

Ветеринары рекомендуют владельцам собак в жару гулять утром или вечером, сократить время прогулки, не уходить далеко от дома, брать с собой запас воды

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Владельцам собак в жару стоит гулять утром или вечером, сократить время прогулки, не уходить далеко от дома, брать с собой запас воды. Такие рекомендации дали опрошенные РБК эксперты.

«Какие-то интенсивные игры с мячиками и прочее, все, что ведет к перегреву тела животного, тоже, конечно, сократить или исключить даже. Иметь с собой на прогулках неограниченный запас воды — это важно. И, конечно же, далеко не отходить от дома, в особенности, если у вас крупная собака, потому что симптомы теплового и солнечного удара очень схожи», — говорит ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Среди симптомов он перечислил «заторможенность, слюнотечение, дрожание задних лап, одышку, остекленевший взгляд, багровую слизистую».

В случае теплового удара собаку следует отвести в тень, обеспечить доступ свежего воздуха, смочить водой голову, подмышечные впадины. «Но ни в коем случае не поливать, особенно холодной водой, полностью тело животного», — предупредил ветеринар.

По возможности лучше обратиться к врачу. «Если животное возрастное или с хроническими заболеваниями, все эти тепловые удары могут закончиться даже летально. <...> Если мы видим, что в течение короткого времени, после того как мы исключили тепловое и солнечное воздействие, симптомы не проходят, то есть собачка также остается с остекленевшим взглядом, одышкой, слюнотечением, заторможенная, встать не может, мышцы дрожат, разумнее будет все-таки в клинику быстренько доставить, где врач уже на месте сможет определить, как можно медикаментозно помочь пациенту», — объяснил Шеляков. Он предупредил, что собаки и кошки, имеющие хронические заболевания, например кардиопатологии, заболевания дыхательной системы, могут ощущать дискомфорт в жару даже дома.

Врач сети ветеринарных клиник «Василек» Татьяна Гольнева уточнила РБК, что в группе риска собаки и кошки брахицефальных пород: бульдоги, мопсы, персидские кошки. «Это породы с короткой мордочкой, эти породы испытывают наибольшие проблемы в жару, потому что дышать им становится все тяжелее и тяжелее», — пояснила она.

По ее словам, если во время прогулки «собака стала тяжело дышать, заваливаться, не может дальше идти», ее нужно как можно быстрее охладить: «перенести в тень, по возможности полить ее водой». Дома питомца «можно положить в ванну, полить прохладной водой», посоветовала Гольнева. «Можно достать из морозилки замороженные овощи и начать прикладывать к голове. Особенно важно, потому что может быть от перегрева отек головного мозга, а также к животу, к лапкам. Все это делается для того, чтобы собака как можно быстрее охладилась», — добавила врач. Если начались судороги, животное нужно как можно скорее отвести к врачу.

«Кошки в жару страдают меньше, потому что они все-таки обычно домашние. Меньше гуляют они, днем обычно спят, но тоже бывает, что они плохо переносят жару. И здесь важно помнить, что если животные имеют колтуны, то под ними кожа не дышит и нарушается теплообмен. Поэтому кошек, которые имеют колтуны, на лето лучше подстричь, потому что в жару это может стать причиной перегрева», — рассказала ветеринар.

Дома для питомцев можно включить кондиционер или оставить влажное полотенце, на котором они смогут лежать. Врачи также рекомендуют держать дверь в ванную открытой, поскольку там прохладнее всего, и поставить больше мисок с водой. Ни в коем случае нельзя оставлять животных в машине в жару «даже на 5 минут», предостерегла Гольнева.