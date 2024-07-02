Из больниц Севастополя выписали всех пострадавших при атаке 23 июня детей

Фото: ТАСС

В больницах Севастополя остаются 13 взрослых пациентов после атаки на город 23 июня, всех получивших ранения детей выписали, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Накануне он сообщал о 22 пострадавших, находящихся на стационарном лечении в городе.

Кроме того, 12 детей и десять взрослых перевезли в Москву. Они по-прежнему получают лечение в столице, состояние пациентов не изменилось, добавил Развожаев.

23 июня ВСУ ударили по северной части Севастополя. Одна из ракет из-за воздействия средств ПВО «отклонилась от траектории полета» и взорвалась. Осколки снаряда и суббоеприпасы упали в том числе на городские пляжи. В результате атаки погибли четыре человека, более 150 пострадали.