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Военная операция на Украине ,  
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Из больниц Севастополя выписали всех пострадавших при атаке 23 июня детей

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

В больницах Севастополя остаются 13 взрослых пациентов после атаки на город 23 июня, всех получивших ранения детей выписали, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Накануне он сообщал о 22 пострадавших, находящихся на стационарном лечении в городе.

Кроме того, 12 детей и десять взрослых перевезли в Москву. Они по-прежнему получают лечение в столице, состояние пациентов не изменилось, добавил Развожаев.

Осколки сбитых над Севастополем ракет упали в прибрежной зоне
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Фото:Минобороны РФ

23 июня ВСУ ударили по северной части Севастополя. Одна из ракет из-за воздействия средств ПВО «отклонилась от траектории полета» и взорвалась. Осколки снаряда и суббоеприпасы упали в том числе на городские пляжи. В результате атаки погибли четыре человека, более 150 пострадали.

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Теги
Персоны
Севастополь пострадавшие больницы Михаил Развожаев
Михаил Развожаев фото

Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
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