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В Сочи задержали мужчину, в наркотическом опьянении стрелявшего из машины

В Сочи задержали мужчину, в наркотическом опьянении стрелявшего из машины
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Полицейские задержали жителя Сочи, который открыл стрельбу из машины, чтобы «впечатлить своих знакомых», сообщила пресс-служба МВД.

Задержанным оказался 39-летний мужчина. В ведомстве рассказали, что он ездил по городу на автомобиле «Мерседес» и стрелял на улицу из охолощенного автомата.

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Фото:Национальный антитеррористический комитет / РИА Новости

В региональном управлении МВД уточнили, что к полицейским Адлерского района обратилась местная жительница. Она сообщила, что видела, как мужчина стреляет в воздух из движущейся машины.

Полицейские задержали стрелка и выяснили, что он употребил запрещенные вещества. Проходить медицинское освидетельствование задержанный отказался. После составления протокола стрелка арестовали на десять суток.

На кадрах, которые показало МВД, видно, что у задержанного изъяли автомат и несколько коробок с патронами.

Следствие рассматривает вопрос о возбуждении против стрелявшего уголовного дела по статье о хулиганстве, добавили в ведомстве. По части 2 статьи 213 Уголовного кодекса, ужесточающей наказание ввиду применения оружия, ему может грозить до семи лет лишения свободы.

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