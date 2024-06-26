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Политика ,  
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Reuters сообщил о стрельбе полиции по демонстрантам в Кении

Reuters: полиция открыла огонь по демонстрантам в Кении, погибли пять человек
Фото: Ricardo Arduengo / Reuters
Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Полиция открыла огонь по протестующим во время их попытки прорваться в парламент Кении, погибли по меньшей мере пять человек, передает Reuters.

Как сообщал Citizen TV, демонстрантам удалось проникнуть на территорию парламента в Найроби, часть здания подожгли. Президент Кении Уильям Руто назвал безопасность своим «первостепенным приоритетом» на фоне протестов против повышения налогов.

По информации агентства, полиция в Найроби открыла огонь из-за того, что слезоточивый газ и водометы не смогли разогнать толпу. Силовикам удалось оттеснить протестующих от здания парламента, депутатов вывели через подземный туннель.

Министр обороны Аден Дуале заявил, что армия была развернута, чтобы помочь полиции справиться с «чрезвычайной ситуацией в области безопасности», которая привела к «разрушению и нарушению критической инфраструктуры».

Журналист Reuters насчитал тела по меньшей мере пяти протестующих у здания парламента.

Associated Press со ссылкой на медиков ранее сообщило о пяти убитых.

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Фото:Monicah Mwangi / Reuters

Митинги начались на прошлой неделе из-за предложения администрации Руто повысить налоги. Власти объяснили, что повышение налогов необходимо для наполнения государственной казны и сокращения зависимости от внешних заимствований. По данным кенийского казначейства, дефицит бюджета в стране достиг 200 млрд шиллингов ($1,59 млрд).

Изначально протесты носили мирный характер, однако 20 июня стало известно о гибели двух человек и ранении еще порядка 200. Поэтому организаторы протеста призвали привлечь полицию к ответственности.

Столкновения охватили и другие города Кении, протестующие требовали в том числе отставки Руто.

Президент в телеобращении к нации заявил, что дебаты о налогах были «захвачены опасными людьми» и что немыслимо, «чтобы преступники, притворяющиеся мирными протестующими, могли устраивать террор против народа». Он пообещал быстрый ответ на «предательские события» во вторник, 25 июня.

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Кения полиция протестная акция
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