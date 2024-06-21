В Курске сгорело кафе в парке «Боева дача». Видео

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Сотрудники МЧС России потушили загоревшееся в курском городском парке кафе, сообщила пресс-служба ведомства.

«Открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении.

В 12:44 пресс-служба МЧС по Курской области сообщила, что пожарно-спасательные подразделения выехали на сообщение о возгорании в районе парка «Боева дача». Загорелись два павильона кафе «Мидийное место».

«Загорание локализовано в 12:45 мск. Горят два деревянных павильона на площади 100 кв м. Пострадавших нет», — процитировало ведомство ТАСС.

По сообщению пресс-службы МЧС, всего к тушению пожара привлекли 20 человек, 8 единиц техники, в том числе МЧС России 12 человек, 4 единицы техники. В пресс-службе ведомства добавили, что ущерб и причина пожара устанавливаются.