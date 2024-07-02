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Технологии и медиа ,  
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Южнокорейская LG перезапустила сервис для просмотра телеканалов в России

Фото: David Becker / Getty Images
Фото: David Becker / Getty Images

Производитель бытовой техники LG перезапустил приложение для просмотра телеканалов LG Channels в России, которое позволяет смотреть телевизор без подключения кабеля антенны, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на представителя рынка потребительской техники.

По данным директора департамента крупной бытовой техники «Марвел дистрибуции» Ларисы Сениной, в подписку сервиса войдет около 140 каналов, большинство из которых уже включены в подписки многих онлайн-кинотеатров, таких как ivi и Okko. Сенина отметила, что запуск LG Channels вряд ли приведет к «заметному росту продаж LG».

По ее словам, перезапуск приложения можно расценить как заинтересованность южнокорейской компании в сохранении доли на рынке России.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Разработкой нового приложения занимался R&D центр LG в Санкт-Петербурге. Оно появилось во внутреннем магазине приложений в конце марта 2024 года, в качестве разработчика указан LGERA (LG Electronics Rus).

В 2022 году LG объявил об остановке поставок продукции в Россию. Однако уже в 2023 году на польском заводе LG в Млаве начали устанавливать на телевизоры программное обеспечение для Smart TV, адаптированное под российский рынок.

Сервис LG Channels стал недоступен в России также в 2022 году, поскольку за его разработку отвечал украинский стриминговый сервис Megogo — он объявил об уходе с российского рынка. В том числе уход Megogo, на который приходилось 5,6% рынка, способствовал росту российского рынка онлайн-кинотеатров. По итогам 2022 года он вырос на 5% и достиг 63,3 млрд руб. против 60,3 млрд руб. годом ранее.

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