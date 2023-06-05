«Коммерсантъ» узнал о поставках телевизоров LG в Россию из Польши

В российских магазинах появились телевизоры LG, собранные на заводе компании в Польше, пишет «Коммерсантъ». Технику завозят через Белоруссию по параллельному импорту. Формально LG санкции не нарушает, считают эксперты

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

На польском заводе южнокорейской компании LG устанавливают на телевизоры программное обеспечение для Smart TV, адаптированное под российский рынок, выяснил «Коммерсантъ».

На этих телевизорах предустановлен, например, голосовой помощник «Алиса», а также приложения Wink, Okko, «Кинопоиск». На неадаптированном Smart TV российских приложений не будет: только Prime Video, Netflix и другие, пояснили газете в компании «F+ tech — Марвел», которая занимается в том числе поставками электроники. На них ставится стандартная оболочка Android TV в зависимости от региона.

О том, что в магазины электроники поставляют телевизоры LG из Польши с работающей версией Smart TV, рассказал изданию также администратор одного из московских магазинов, продающих технику LG. Газета отмечает, что магазин на российском сайте вендора указан как фирменный магазин LG. Техника адаптирована под требования российского законодательства, убедился корреспондент «Коммерсанта»: на телевизоре предустановлены приложения «Кинопоиска», Wink, Okko и др. Телевизоры также поддерживают голосовой помощник «Алиса».

Собирают эти телевизоры на линии завода в Млаве, где создали отдельную линию для сборки телевизоров для рынка СНГ, включая Россию, рассказал собеседник издания. По словам источника газеты на рынке электроники, крупные производители электроники не делают отдельные прошивки для других стран СНГ, кроме России.

Собирая адаптированные под российский рынок телевизоры, польский завод LG формально не нарушает санкции, считает партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев. Однако, по его словам, если затем завод оказывает некие консалтинговые услуги по поддержке такого софта на своих устройствах, у компании могут возникнуть проблемы, от штрафов до уголовных дел.

Собеседник издания на рынке электроники обратил внимание, что работа Smart TV в конкретном регионе зависит от политики производителя. Так, по его словам, раньше Samsung блокировал в России телевизоры, которые не были предназначены для этого региона, чтобы помешать нелегальному импорту устройств. Такие же схемы, по его словам, могут использоваться для блокировки работы не предназначенных для России устройств.

Производитель крупной бытовой техники LG Electronics объявил о приостановке всех поставок в Россию в марте 2022 года, также была остановлена работа подмосковного завода компании в Рузе. Компания не объявляла о полном уходе из России, но заявила, что «будет внимательно следить за развитием ситуации». По итогам полугодия после начала боевых действий на Украине доля рынка телевизоров LG в России упала вдвое — с 21,6 до 10,1%, писал «Коммерсантъ». В октябре газета сообщала со ссылкой на источники, что южнокорейская компания ведет переговоры о переносе заводских мощностей на завод в Казахстане или Узбекистане, однако в компании эти планы опровергли.