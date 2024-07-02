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Тайвань заявил о приближении к острову авиации и шести кораблей Китая

Минобороны Тайваня: к острову приближались шесть кораблей Китая и его авиация
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Военные Тайваня за последние сутки зарегистрировали приближение к острову 13 летательных аппаратов и шести кораблей военно-морских сил народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщило Минобороны республики в X.

«Сегодня по состоянию на 6:00 (1:00 мск. — РБК) в районе Тайваня были обнаружены 13 летательных аппаратов и шесть кораблей НОАК», — сказано в сообщении.

По информации ведомства, десять летательных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в зону ПВО острова. Тайвань в ответ поднял самолет, а также направил к месту корабли и развернул ракетные комплексы.

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Срединная линия Тайваньского пролива — это идентификационная зона ПВО Тайваня, а не граница республики. Это неформальная водная и воздушная граница между Китаем и Тайванем в акватории Тайваньского пролива между материком и островом, которая также носит название «линия Дэвиса». Хотя формально она не была закреплена договором, стороны старались не пересекать линию до конца 1990-х, затем это начал делать Китай.

Китай считает Тайвань своей неотъемлемой территорией. Тайбэй, объявивший о независимости в 1949 году, категорически отвергает модель «одна страна — две системы», которую 1980-х продвигает Пекин.

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Теги
Тайвань Китай НОАК военные корабли авиация
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