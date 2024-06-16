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Политика ,  
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Си заявил о попытке США подтолкнуть Китай к нападению на Тайвань

FT: Си Цзиньпин обвинил США в попытке подтолкнуть Китай к нападению на Тайвань
В апреле 2023 года на встрече в Пекине Си Цзиньпин заявил фон дер Ляйен, что США пытались обманом заставить Китай вторгнуться на Тайвань, но Пекин «не клюнул на наживку»
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Tingshu Wang / Getty Images)

Председатель Китая Си Цзиньпин на встрече с главой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в апреле 2023 года заявил, что США пытаются подтолкнуть Пекин к нападению на Тайвань, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников, Си сказал, что Соединенные Штаты пытались обманом заставить Китай вторгнуться на остров, но китайские власти «не клюнули на наживку». Еще один источник сообщил, что лидер Китая делал аналогичные предупреждения и китайским чиновникам.

Похожую точку зрения выражали некоторые китайские чиновники и отставные военные, утверждая, что Вашингтон пытается спровоцировать Пекин, поставляя оружие Тайваню. Например, бывший посол в Вашингтоне Цуй Тянькай в январе заявил, что Китай «не попадется в ловушку, которую для него кто-то может приготовить», имея в виду США. Однако слова Си, сказанные в разговоре с фон дер Ляйен — первый известный случай, когда он предъявляет претензии иностранному государству, отмечает FT. Тогда же он выразил опасения, что конфликт с США разрушит достижения Китая и подорвет его цель добиться «великого возрождения» к 2049 году.

В США пригрозили устроить «беспилотный ад» при нападении Китая на Тайвань
Политика
Фото: Annabelle Chih / Getty Images

По словам эксперта по Китаю из Центра стратегических и международных исследований Джуда Бланшетта, если Си искренне верит, что США активно стремятся к конфликту с Китаем из-за Тайваня, вокруг китайского лидера мог возникнуть «информационный вакуум», что вызывает беспокойство. «Каким бы ни было объяснение слов Си, ясно, что среда принятия решений — и поступаемая в нее информация — искажается либо помощниками Си, либо его собственным авторитарным поведением», — считает аналитик.

Встреча Си и фон дер Ляйен состоялась 6 апреля 2023 года в Доме народных собраний в Пекине. В сообщении посольства Китая в США говорилось, что тогда Си назвал «тайваньский вопрос» одним из наиболее важных для его страны. «Если кто-то ожидает, что Китай пойдет на компромисс и уступит в тайваньском вопросе, то это несбыточная мечта, и он выстрелит себе в ногу», — заявили дипломаты. Фон дер Ляйен тогда же подтвердила приверженность ЕС принципу «одного Китая».

В китайском дипведомстве не стали комментировать замечание Си, но сказали FT, что США продают оружие Тайваню и тем самым поддерживают «силы сепаратистов». Представитель фон дер Ляйен заявила, что не раскрывает подробностей частных встреч. Белый дом не стал комментировать данные газеты.

Китай считает Тайвань своей неотъемлемой территорией. Тайбэй, который объявил о своей независимости в 1949 году, отвергает модель «одна страна, две системы», которую Пекин продвигает еще с 1980-х годов.

У США нет дипломатических отношений с властями Тайваня, но между ними с 1979 года действует закон, согласно которому США могут поставлять в регион оружие для его защиты. Американский президент Джо Байден заявлял о готовности защищать остров в случае нападения Китая, а глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Сэмюэл Папаро пообещал устроить «беспилотный ад» в Тайваньском проливе. При этом американские власти не поддерживают независимость Тайваня.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Си Цзиньпин Китай Тайвань США Урсула фон дер Ляйен
Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года

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