Мадуро объявил о возобновлении прямых переговоров с США

Венесуэла возобновляет прямые переговоры с США, сообщил президент страны Николас Мадуро в программе «С Мадуро+» в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

По словам главы государства, два месяца назад он получил предложение возобновить диалог с США. Страны вернутся к прямым переговорам со среды, 3 июля.

«Мы будем вести переговоры, чтобы заключить новые соглашения и добиться выполнения уже заключенных ранее договоров», — сказал Мадуро. Он отметил, что хочет, чтобы Венесуэлу уважали, и чтобы подобное отношение выражалось в том числе в диалоге.

США придется соблюдать заключенные соглашения, добавил президент Венесуэлы.

«Мы больше не будем встречаться тайно, мы увидели, что проведение тайных встреч только поощряет спекуляции и слухи. По этой причине мы проведем круглый стол, чтобы вся страна и международное сообщество своими глазами увидели, что в Венесуэле царят мир и понимание», — уточнил Мадуро.

В 2019 году Соединенные Штаты на фоне массовых протестов в Венесуэле поддержали лидера оппозиции Хуана Гуаидо. Экс-президент США Дональд Трамп признал его главой государства. Также Вашингтон ввел санкции против Мадуро и его окружения и наложил ограничения на экспорт и импорт нефти. В январе того же года Мадуро разорвал дипломатические отношения Венесуэлы с США.

После начала российской военной операции на Украине и введения против Москвы санкций, в том числе в отношении поставок нефти, Вашингтон возобновил диалог с Каракасом по поводу ослабления санкций, касающихся экспорта нефти, писал Reuters. После этого, в начале марта, президент США Джо Байден сообщил об освобождении двух американцев, которые находились под стражей в Венесуэле.

В мае 2022 года вице-президент Венесуэлы Делси Родригес подтвердила снятие санкций США на работу зарубежных нефтяных компаний в стране. Американский Минфин по согласованию с Госдепартаментом выпустил лицензию, разрешающую американской нефтегазовой компании Chevron вести переговоры о возможном возобновлении производства в Венесуэле. В Белом доме тогда отмечали, что Вашингтон готов к улучшению отношений с Каракасом при условии, что последний будет предпринимать ответные шаги.