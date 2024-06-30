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Политика ,  
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КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в направлении Японского моря, сообщило Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов республики (JCS).

Данные о типе ракеты и дальности ее полета пока анализируют военные.

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В предыдущий раз Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря 26 июня. Военный источник сообщил Yonhap, что КНДР провела испытательный пуск гиперзвуковой ракеты, который завершился неудачей. Сеул отметил, что ракета взорвалась во время полета.

В Северной Корее же отчитались об успешном запуске боеголовок раздельного маневрирования. Южнокорейские военные назвали заявление КНДР «обманом».

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Северная Корея КНДР Южная Корея баллистическая ракета Японское море
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