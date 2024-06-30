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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о взятии опорного пункта ВСУ через подземный туннель

Сюжет
Военная операция на Украине
Вид на канал Северский Донец
Вид на канал Северский Донец (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Минобороны России заявило о взятии крупного опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на восточной окраине населенного пункта Кирова, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Опорный пункт заняли штурмовые подразделения отряда «Ветераны» группировки войск «Центр», используя подземный туннель.

«Военнослужащие отряда скрытно расчистили и использовали туннель протяженностью более 3 км вдоль канала Северский Донец и зашли в тыл хорошо укрепленного опорного пункта», — говорится в сообщении.

Минобороны отчиталось об ударах по пунктам управления трех бригад ВСУ
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САУ &laquo;Мста-С&raquo;

В начале июня Минобороны отчиталось о взятии штурмом крупного опорного пункта ВСУ в районе города Часова Яра. Систему обороны и основные опорные пункты вскрыло подразделение гвардейского парашютно-десантного Костромского полка Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ).

После этого артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии противника и уничтожила вскрытые пункты управления. Затем десантники пошли на штурм и овладели крупным опорным пунктом ВСУ в одном из зданий.

По словам российского президента Владимира Путина, российская армия с начала 2024 года взяла под контроль 47 населенных пунктов в зоне военной операции на Украине. Об этом он заявил в ходе Петербургского международного экономического форума 7 июня 2024 года.

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штурм подземные переходы Минобороны ВСУ
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