Минобороны сообщило о взятии опорного пункта ВСУ через подземный туннель
Минобороны России заявило о взятии крупного опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на восточной окраине населенного пункта Кирова, сообщает пресс-служба военного ведомства.
Опорный пункт заняли штурмовые подразделения отряда «Ветераны» группировки войск «Центр», используя подземный туннель.
«Военнослужащие отряда скрытно расчистили и использовали туннель протяженностью более 3 км вдоль канала Северский Донец и зашли в тыл хорошо укрепленного опорного пункта», — говорится в сообщении.
В начале июня Минобороны отчиталось о взятии штурмом крупного опорного пункта ВСУ в районе города Часова Яра. Систему обороны и основные опорные пункты вскрыло подразделение гвардейского парашютно-десантного Костромского полка Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ).
После этого артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии противника и уничтожила вскрытые пункты управления. Затем десантники пошли на штурм и овладели крупным опорным пунктом ВСУ в одном из зданий.
По словам российского президента Владимира Путина, российская армия с начала 2024 года взяла под контроль 47 населенных пунктов в зоне военной операции на Украине. Об этом он заявил в ходе Петербургского международного экономического форума 7 июня 2024 года.
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