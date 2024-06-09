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Военная операция на Украине ,  
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В Миргороде прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине
Взрывы прогремели в украинском Миргороде, где расположен крупный военный аэродром. Воздушная тревога в настоящее время объявлена в четырех областях Украины
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Взрывы прозвучали в Миргороде Полтавской области, сообщают «Зеркало недели» и «Страна.ua». Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Полтавской, Сумской и Николаевской областях Украины.

В черте Миргорода находится военный аэродром, об ударах по которому ранее неоднократно отчитывалось Минобороны России. По данным ведомства, с начала спецоперации российскими силами были уничтожены 610 самолетов и 275 вертолетов ВВС Украины.

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Ранее этой ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаеве и Одессе. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Полтавская область взрывы Военная операция на Украине военные аэродромы
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