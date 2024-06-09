В Миргороде прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Миргороде Полтавской области, сообщают «Зеркало недели» и «Страна.ua». Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Полтавской, Сумской и Николаевской областях Украины.
В черте Миргорода находится военный аэродром, об ударах по которому ранее неоднократно отчитывалось Минобороны России. По данным ведомства, с начала спецоперации российскими силами были уничтожены 610 самолетов и 275 вертолетов ВВС Украины.
Ранее этой ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаеве и Одессе. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Путин и модератор пленарной сессии ПМЭФ обсудили «петуха и курочек». Видео
Задержанный в Москве француз признал вину в сборе сведений о российских военных
Путин рассказал о новых правилах выдачи льготной ипотеки для семей с детьми
Путин поручил ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам
Как менялась ключевая ставка в последние годы. Инфографика
Байден впервые извинился перед Зеленским за задержку с поставками вооружений
Глава КАМАЗа приехал на ПМЭФ за рулем беспилотного тягача. Фото
Новые кадры из Луганска после удара ВСУ
Пивовары ответили на предложение об отмене НДС на вино за счет пива
Apple представит новое приложение под названием «Пароли». Как оно работает